Гиггз: «Роналду был лучшим одноклубником, пока вам не приходилось воспользоваться зеркалом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о нападающем манкунианцев Криштиану Роналду, вместе с которым валлиец выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год.

«Роналду был лучшим одноклубником. До тех пор, пока вам не приходилось воспользоваться зеркалом», — заявил Гиггз.

Напомним, полузащитник завершил игровую карьеру летом 2014 года. Последним местом работы Гиггза на сегодняшний день остаётся пост главного тренера сборной Уэльса.

В текущем сезоне 37-летний Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.