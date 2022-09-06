Каррагер: «Я бы не хотел играть в защите в паре с таким низкорослым игроком, как Мартинес»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер не отказывается от своих слов относительно защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

Ранее Каррагер заявлял, что с ростом 175 у аргентинца нет шансов заиграть в Премьер-лиге при текущем тактическом построении Эрика тен Хага.

«Я не изменил своего мнения насчёт Мартинеса. Я не сомневаюсь в его способностях, но я бы не хотел, чтобы в моей команде играл центральный защитник, чей рост всего 175 сантиметров. Он хорош с мячом, агрессивен, выглядит как лидер, но на столь высоком уровне я бы не хотел играть в защите в паре с таким низкорослым футболистом», – заявил Каррагер.