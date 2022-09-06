Броббей: «Тен Хаг звал меня в «МЮ», но я ещё не закончил дела в «Аяксе»

Нападающий амстердамского «Аякса» Брайан Броббей признался, что его бывший тренер Эрик тен Хаг летом звал его в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что форвард недавно вернулся в нидерландский клуб на постоянной основе из «РБ Лейпцига».

«За какой клуб я хотел бы играть? «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг звал меня туда летом, но я ещё не закончил дела в «Аяксе». Сперва я хочу кое-что показать здесь», – цитирует футболиста ESPN.

Бробби в новом сезоне уже успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в 5 матчах чемпионата Нидерландов. 20-летний нападающий так и не смог заиграть в Бундеслиге, оказавшись в «РБ Лейпциге».