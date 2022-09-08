Испанский полузащитник Хуан Мата близок к переходу в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, экс-игрок «Манчестер Юнайтед устно согласовал с турецким клубом годичный контракт, который осталось лишь подписать.

Напомним, что нынешним летом Мата покинул манкунианцев на правах свободного агента. Цвета «красных дьяволов» испанец защищал на протяжении восьми последних лет. Всего за «Манчестер Юнайтед» 34-летний футболист провёл 285 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 47 результативных передач.

Ранее полузащитник также выступал за «Валенсию» и «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году.