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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «Мы играли намного лучше «МЮ»

 
05 Сентября 2022 • 14:31 Комментировать (1)
Арсенал
...
Эвертон
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11.09 16:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус оценил игру своей команды во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в воскресенье «канониры» потерпели первое поражение в этом розыгрыше АПЛ, проиграв на выезде «красным дьяволам» со счётом 1:3. До этого команда Микеля Артеты шла с 5 подряд победами в чемпионате.

«Мы отлично играем в этом сезоне, но нам нужно продолжать прогрессировать. Никто не счастлив, мы играли гораздо лучше «Манчестер Юнайтед», но это футбол. Если ты не решаешь всё вовремя, то у тебя могут возникнуть проблемы», – заявил Жезус в интервью официальному сайту «Арсенала».

Жезус в новом сезоне забил три гола и сделал три результативные передачи в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Сентября 2022 в 14:34
Не пи..ди, лучше мешки ворочай... Хе-хе...
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