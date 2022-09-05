Жезус: «Мы играли намного лучше «МЮ»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус оценил игру своей команды во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в воскресенье «канониры» потерпели первое поражение в этом розыгрыше АПЛ, проиграв на выезде «красным дьяволам» со счётом 1:3. До этого команда Микеля Артеты шла с 5 подряд победами в чемпионате.

«Мы отлично играем в этом сезоне, но нам нужно продолжать прогрессировать. Никто не счастлив, мы играли гораздо лучше «Манчестер Юнайтед», но это футбол. Если ты не решаешь всё вовремя, то у тебя могут возникнуть проблемы», – заявил Жезус в интервью официальному сайту «Арсенала».

Жезус в новом сезоне забил три гола и сделал три результативные передачи в Английской премьер-лиге.