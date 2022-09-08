Артета: «Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние полузащитника Фабиу Виейра, который дебютировал за команду в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что хавбек перебрался в стан «канониров» из «Порту».

«Очень жаль, что мы обнаружили травму во время медосмотра. Из-за этого ему пришлось пропустить предсезонку. Надеюсь, он сможет показать себя в скором времени. Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра», – сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» пока лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 6 туров, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.