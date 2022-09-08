Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра»

 
08 Сентября 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Арсенал
...
Эвертон
1 1.33 X 5.20 2 9.50
11.09 16:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние полузащитника Фабиу Виейра, который дебютировал за команду в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что хавбек перебрался в стан «канониров» из «Порту».

«Очень жаль, что мы обнаружили травму во время медосмотра. Из-за этого ему пришлось пропустить предсезонку. Надеюсь, он сможет показать себя в скором времени. Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра», – сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» пока лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 6 туров, опережая «Манчестер Сити» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Фабиу Виейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
08 Сентября 2022 в 15:57
Ну будем только рады
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
15:57 · Англия. Премьер-лига
Тухель огорчён увольнением из «Челси», но не намерен делать паузу в карьере
15:42 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уверен, в следующие недели вы насладитесь игрой Виейра» 1
15:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер — об игре «Ливерпуля»: «Это будет продолжаться в течение всего сезона?»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Наше взаимопонимание с Фернандешем становится только лучше»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Увольнение Тухеля повлияет на будущее Лукаку в «Челси»? Говорить пока рано»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» убедили Обамеянга, что уход Тухеля не повлияет на его роль в команде
14:26 · Англия. Премьер-лига
Стали известны номинанты на звание лучшего тренера августа в АПЛ
14:24 · Англия. Премьер-лига
Почеттино был готов возглавить «Челси», но в клубе хотели видеть Поттера
14:10 · Англия. Премьер-лига
Поттер подпишет с «Челси» пятилетний контракт 1
13:48 · Англия. Премьер-лига
Кариус в шаге от перехода в клуб из АПЛ
13:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер попрощался с «Брайтоном» и отправился в Лондон
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бёли обсудил с Аморимом назначение португальца в «Челси»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хотел видеть Гордона в «Челси»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Коста проходит медосмотр в «Вулверхэмптоне»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы не роботы»
Все новости
Рекомендуем