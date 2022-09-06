Тавареш: «В «Арсенале» я играл только в кубковых турнирах»

Защитник «Марселя» Нуну Тавареш рассказал о трудностях, которые испытывал в составе лондонского «Арсенала». Напомним, что «канониры» отдали португальца «провансальцам» на правах аренды.

«В «Арсенале» я играл только в кубках. Не знаю, в чём была проблема. Возможно, дело было в конкуренции с Кираном Тирни, но уже не суть. Я пришёл в «Марсель», чтобы играть во всех турнирах: как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате и кубках», – цитирует Тавареша Afc Stuff.

Тавареш перебрался в «Арсенал» прошлым летом из лиссабонской «Бенфики». В чемпионате Франции за «Марсель» футболист отметился уже тремя голами в 6 матчах.