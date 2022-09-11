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Чемпионат Франции. Лига 1

Жиго получил травму и рискует не сыграть в Лиге чемпионов

 
11 Сентября 2022 • 08:44 Комментировать
Марсель
2:1
Лилль
окончен

Экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, ныне играющий в чемпионате Франции за «Марсель», травмировался в поединке седьмого тура Лиги 1 против «Лилля». Футболист получил повреждение в середине второго тайма и был заменен.

«У меня возникли проблемы с мышцами, я почувствовал дискомфорт еще в первом тайме, но захотел продолжить игру. Сыграю ли теперь в Лиге чемпионов? Пока не могу ничего сказать по этому поводу. Приложу все усилия, чтобы быть готовым. Надеюсь, травма несерьезная», - передает слова защитника Canal+.

Во вторник, 13 сентября, «Марсель» сыграет против «Айнтрахта» во втором туре группового этапа ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго
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