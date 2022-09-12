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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» выдал свой лучший старт сезона

 
12 Сентября 2022 • 05:18 Комментировать
Марсель
2:1
Лилль
окончен

В седьмом туре чемпионата французской Лиги 1 «Марсель» вновь порадовал своих поклонников, выиграв матч с «Лиллем» со счетом 2:1. Это была уже пятая победа кряду для клуба, и шестая в первых семи матчах чемпионата. Лишь в игре с «Брестом» 14 августа провансальцы потеряли очки.

В результате, набрав 19 баллов после семи матчей, «Марсель» выдал свой лучший старт сезона в истории. В следующем туре команда хорватского специалиста Игора Тудора примет дома «Ренн», ну а «экзамен» состоится 16 октября - в этот день «Марсель» сыграет с «ПСЖ» и станет окончательно ясно, чего стоит эта команда нынче.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель
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