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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренера «Лилля» Фонсеку обокрали

 
10 Сентября 2022 • 15:55 Комментировать
Марсель
...
Лилль
1 1.97 X 3.60 2 3.80
Через 5 ч. 37 мин.

Главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеку обокрали, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 8 августа злоумышленник проник в гостиничный номер, где живёт специалист, и украл имущества на сумму в 200 тысяч евро. После задержания вор заявил, что нашёл вещи на тележке для уборки, но суд всё равно приговорил злоумышленника к двум годам тюрьмы и ещё шести месяцам условного заключения. Фонсека же смог вернуть практически все потерянные драгоценности, за исключением кольца стоимостью в 15,5 тысяч евро.

Фонсека возглавляет «Лилль» с лета нынешнего года. После шести туров французской Лиги 1 команда португальского тренера расположилась на шестом месте в турнирной таблице с 10 очками в своём активе. Свой следующий матч «Лилль» проведёт сегодня, 10 сентября, против «Марселя». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека
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МАРСЕЛЬ ЛИЛЛЬ
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10.09  18:00 ПСЖ ... Брест 1.08 12.00 26.00
10.09  22:00 Марсель ... Лилль 1.97 3.60 3.80
11.09  14:00 Страсбург ... Клермон
11.09  16:00 Тулуза ... Реймс 2.25 3.45 3.10
11.09  16:00 Анже ... Монпелье 2.40 3.60 2.80
11.09  16:00 Аяччо ... Ницца 3.25 3.00 2.45
11.09  16:00 Лорьян ... Нант 2.20 3.20 3.55
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