Тренера «Лилля» Фонсеку обокрали

Главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеку обокрали, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 8 августа злоумышленник проник в гостиничный номер, где живёт специалист, и украл имущества на сумму в 200 тысяч евро. После задержания вор заявил, что нашёл вещи на тележке для уборки, но суд всё равно приговорил злоумышленника к двум годам тюрьмы и ещё шести месяцам условного заключения. Фонсека же смог вернуть практически все потерянные драгоценности, за исключением кольца стоимостью в 15,5 тысяч евро.

Фонсека возглавляет «Лилль» с лета нынешнего года. После шести туров французской Лиги 1 команда португальского тренера расположилась на шестом месте в турнирной таблице с 10 очками в своём активе. Свой следующий матч «Лилль» проведёт сегодня, 10 сентября, против «Марселя». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.