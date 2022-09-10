Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лилль»

В заключительном субботнем матче седьмого тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Лилля». Адам Уна с разворота пробил в штангу, а Исмаили Гонсалвес добавил мяч в сетку. Быстрый гол не смутил «Марсель», и Дженгиз Юндер в быстрой атаке создал отличный момент для Алексиса Санчеса. Моментов сегодня было очень много, но решающим стал удар Самуэля Жиго после подачи со штрафного, и экс-спартаковец здорово сыграл головой - 2:1.
«Марсель» с 19 очками не отстает от «ПСЖ», его соперник - шестой.
Протокол игры
|12'Исмаили Гонсалвес (0:1)
|(1:1) Санчес Алексис26'
|(2:1) Жиго Самуэль61'
Пау Лопес•М'Бемба Шансель46' (Байи Эрик (46') •Балерди Леонардо 14'28' (Тавареш Нуну (28') • 72'Жиго Самуэль 57'66' (Туре Сулейман (66') • 68'Клосс Жонатан•Колашинац Сеад•Гендузи Маттео•Гуйе Пап• 50'Юндер Дженгиз•Арит Амин67' (Верету Жордан (67') •Санчес Алексис86' (Жерсон Сантос (86')
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Фонте Жозе•Джало Тьягу• 78'Зедатка Аким86' (Гудмундссон Габриэль (86') •Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель65' (Гомеш Андре (65') •Уна Адам78' (Байо Мохамед (78') •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан78' (Виржинюс Алан (78')
10 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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