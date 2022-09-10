Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лилль»

В заключительном субботнем матче седьмого тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Лилля». Адам Уна с разворота пробил в штангу, а Исмаили Гонсалвес добавил мяч в сетку. Быстрый гол не смутил «Марсель», и Дженгиз Юндер в быстрой атаке создал отличный момент для Алексиса Санчеса. Моментов сегодня было очень много, но решающим стал удар Самуэля Жиго после подачи со штрафного, и экс-спартаковец здорово сыграл головой - 2:1.

«Марсель» с 19 очками не отстает от «ПСЖ», его соперник - шестой.