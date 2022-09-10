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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Жиго позволил «Марселю» одолеть «Лилль»

 
10 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать
Марсель
2:1
Лилль
окончен

В заключительном субботнем матче седьмого тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Лилля». Адам Уна с разворота пробил в штангу, а Исмаили Гонсалвес добавил мяч в сетку. Быстрый гол не смутил «Марсель», и Дженгиз Юндер в быстрой атаке создал отличный момент для Алексиса Санчеса. Моментов сегодня было очень много, но решающим стал удар Самуэля Жиго после подачи со штрафного, и экс-спартаковец здорово сыграл головой - 2:1.

«Марсель» с 19 очками не отстает от «ПСЖ», его соперник  - шестой.

Протокол игры  
Марсель2:1Лилль
  12'Исмаили Гонсалвес (0:1)
(1:1) Санчес Алексис26'  
(2:1) Жиго Самуэль61'  
Пау ЛопесМ'Бемба Шансель 46' (Байи Эрик ( 46') Балерди Леонардо  14' 28' (Тавареш Нуну ( 28'  72') Жиго Самуэль  57' 66' (Туре Сулейман ( 66'  68') Клосс ЖонатанКолашинац СеадГендузи МаттеоГуйе Пап  50'Юндер ДженгизАрит Амин 67' (Верету Жордан ( 67') Санчес Алексис 86' (Жерсон Сантос ( 86')
Запасные: Суарес Луис IIIПайе ДимитриКаборе ИссаБамба Дьенг АмадуРубен Бланко
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеФонте ЖозеДжало Тьягу  78'Зедатка Аким 86' (Гудмундссон Габриэль ( 86') Исмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес Анхель 65' (Гомеш Андре ( 65') Уна Адам 78' (Байо Мохамед ( 78') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан 78' (Виржинюс Алан ( 78')
Запасные: Мартен ЖонасРибейро АлександроБалеба КарлосЙоро ЛениЛихаджи ИсаакЛео Жардим
10 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен ПСЖ 1:0 Брест 1.08 12.00 26.00
окончен Марсель 2:1 Лилль 2.10 3.50 3.50
11.09  14:00 Страсбург ... Клермон
11.09  16:00 Анже ... Монпелье 2.40 3.65 2.80
11.09  16:00 Аяччо ... Ницца 3.25 3.00 2.45
11.09  16:00 Лорьян ... Нант 2.25 3.20 3.50
11.09  16:00 Тулуза ... Реймс 2.25 3.50 3.15
11.09  18:05 Ренн ... Осер 1.40 4.80 7.40
11.09  21:45 Монако ... Лион 2.50 3.60 2.70
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