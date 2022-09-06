Байи: «Тен Хаг хотел оставить меня в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Марселя» Эрик Байи рассказал, как Эрик тен Хаг планировал оставить его в «Манчестер Юнайтед».

В конце лета ивуарийский футболист отправился в аренду в «Марсель» с обязательством выкупа.

«Я встретился с тен Хагом в конце прошлого сезона, когда он подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед». Я собирал чемоданы, так как намеревался уйти, но он сказал мне, что хочет видеть меня в команде и предоставит мне игровые минуты. Я согласился поехать в предсезонное турне с командой, и тренер сдержал слово, позволив мне сыграть, но я не хочу появляться на поле лишь время от времени. Мне нравится чувствовать себя важным и играть регулярно», – приводит TimesSport слова Байи.