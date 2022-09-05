Хассельбайнк – об отменённом голе «Арсенала»: «Это смешно»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал решение арбитра матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» Пола Тирни, который отменил взятие ворот «канониров» в первом тайме. Когда казалось, что Габриэль Мартинелли открыл счёт, судья отменил взятие ворот из-за фола Мартина Эдегора на Кристиане Эриксене.

«Это просто смешно. Я считаю, что судья не должен был даже смотреть повтор. Это вообще не фол», – цитирует Хассельбайнка Sky Sports.

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» завершился победой «красных дьяволов» со счётом 3:1. Дублем отметился Маркус Рэшфорд, а дебютный мяч на свой счёт записал новичок клуба Антони. За «канониров» забил Букайо Сака.