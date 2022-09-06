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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал четырёх защитников, к 21 году добившихся в АПЛ большего, чем Салиба

 
06 Сентября 2022 • 19:54 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
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11.09 16:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд продолжает настаивать на том, что Вильяма Салиба рано сравнивать с лучшими.

21-летний француз восхитил общественность своей игрой на старте текущего сезона Премьер-лиги за «Арсенал». Салиба даже удостоился сравнений с самим Фердинандом.

«Не нужно так давить на Салиба. Откровенно говоря, он не прошёл испытание Рэшфордом в матче против «Манчестер Юнайтед». Я знаю четырёх защитников, которые в свой 21 год выступали лучше, чем Салиба сейчас: Джонатан Вудгейт, Сол Кэмпбелл, Джон Терри, а также Уэс Браун, который в этом возрасте уже выигрывал Лигу чемпионов», – приводит издание Mirror слова Фердинанда.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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