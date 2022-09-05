Эдегор – об отмене гола Мартинелли: «Для меня это вообще не фол»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал решение арбитра Пола Тирни отменить гол Габриэля Мартинелли в первом тайме выездного матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что взятие ворот было отменено из-за фола Эдегора на Кристиане Эриксене.

«Для меня это вообще не фол. Это был лёгкий контакт. Эпизод был слишком мягким для просмотра ВАР. Я думаю, что контакт был слишком лёгким для отмены гола», – сказал полузащитник на послематчевом интервью.

Напомним, что Эдегор в новом сезоне уже успел отличиться тремя забитыми голами в Английской премьер-лиге. Норвежец перебрался в «Арсенал» зимой 2021 года на правах аренды, но спустя полгода лондонцы выкупили игрока на постоянной основе.