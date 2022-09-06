«МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт со своим воспитанником Маркусом Рэшфордом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер Эрик тен Хаг лично хочет, чтобы нападающий остался в клубе.

Напомним, что нынешний контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Английский форвард ранее рассматривал вариант с переходом в «ПСЖ», но теперь намерен остаться на «Олд Траффорд».

В новом сезоне Рэшфорд отметился уже тремя голами и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может вернуть нападающего в состав «трёх львов» уже в ближайшее время.