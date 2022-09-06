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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кроос: «Роналду – настоящий спортсмен»

 
06 Сентября 2022 • 02:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
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11.09 15:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

«Роналду – прирождённый спортсмен. Невероятно, как много времени он отводит работе над собой – настоящий трудяга. Это единственный способ достичь того, чего достиг он», – рассказал в интервью OMR немецкий хавбек.

Тони Кроос и Криштиану Роналду вместе защищали цвета «Реала» с 2014 по 2018 год, пока португалец не перебрался в туринский «Ювентус» за 117 млн евро.

Минувшим летом Криштиану Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», но так и не сумел найти себе новый клуб. Слухи связывали португальца с мадридским «Атлетико», «Наполи», «Челси», «Баварией» и многими другими.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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