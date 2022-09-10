Стам объяснил, почему Маласиа выигрывает конкуренцию у Шоу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Яп Стам прокомментировал выступления защитника Люка Шоу в новом сезоне. По мнению нидерландца, англичанин слишком зациклен на обороне собственных ворот.

«Шоу хороший игрок, но он слишком много времени проводит сзади и почти не атакует. Маласиа действует иначе, он очень решителен. Именно поэтому тренер предпочитает выставлять в основу именно Тирелла», – цитирует Стама журналист Рис Джеймс.

Напомним, что Тирелл Маласиа перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом из роттердамского «Фейеноорда». После двух стартовых туров АПЛ футболист сумел вытеснить из основы Люка Шоу.