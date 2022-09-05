Тен Хаг: «У Эриксена было много свободы на поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил роль полузащитника Кристиана Эриксена во вчерашней победе над лондонским «Арсеналом». Напомним, что «красные дьяволы» обыграли дома «канониров» 3:1. Эриксен записал на свой счёт результативную передачу.

«Мы опустили его на более глубокую позицию. Он играл «шестёрку» и «восьмёрку». У него было очень много свободы. Это один из тех игроков, которые могут решить исход матча. Кристиан отлично видит пространство между линиями и выдает передачи», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

«Манчестер Юнайтед» идёт уже на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что подопечные тен Хага начали сезон с двух поражений кряду.