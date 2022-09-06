Байи: «МЮ» ставит в приоритет английских игроков, и это пора прекращать»

Эрик Байи, выступающий за «Марсель» на правах аренды, недоволен принципами выбора состава в «Манчестер Юнайтед».

«Клубу пора прекратить делать выбор в пользу английских игроков, чтобы все были в равных условиях и получали шансы. Нужно поощрять здоровую конкуренцию. У меня постоянно возникало ощущение, что в приоритете у «Манчестер Юнайтед» местные футболисты, – цитирует ивуарийского защитника TimesSport. – Подобного не происходит в «Челси» и других крупных клубах Премьер-лиги. Некоторые люди считают, что за ними забронировано место в стартовом составе, и это делает команду слабее. Надеюсь, тен Хагу удастся изменить это – у него сильный характер», – высказался Байи.