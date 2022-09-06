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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байи: «МЮ» ставит в приоритет английских игроков, и это пора прекращать»

 
06 Сентября 2022 • 16:36 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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11.09 18:30

Эрик Байи, выступающий за «Марсель» на правах аренды, недоволен принципами выбора состава в «Манчестер Юнайтед».

«Клубу пора прекратить делать выбор в пользу английских игроков, чтобы все были в равных условиях и получали шансы. Нужно поощрять здоровую конкуренцию. У меня постоянно возникало ощущение, что в приоритете у «Манчестер Юнайтед» местные футболисты, – цитирует ивуарийского защитника TimesSport. – Подобного не происходит в «Челси» и других крупных клубах Премьер-лиги. Некоторые люди считают, что за ними забронировано место в стартовом составе, и это делает команду слабее. Надеюсь, тен Хагу удастся изменить это – у него сильный характер», – высказался Байи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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