Фелиш прокомментировал свой несостоявшийся летний переход в «МЮ»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался насчёт своего несостоявшегося летнего перехода в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что португалец мог оказаться в стане «красных дьяволов», но «матрасники» не стали отпускать самого дорогого игрока в своей истории.

«Я ничего не слышал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». Этими делами занимался президент», – цитирует Фелиша Marca.

Напомним, что Жоау Фелиш успел отметиться за «Атлетико» тремя ассистами на старте сезона в чемпионате Испании. Футболист выступает за «матрасников» с лета 2019 года, когда перебрался из лиссабонской «Бенфики».