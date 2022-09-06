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Алаба — об уходе Каземиро: «Ему нужен был новый вызов»

 
06 Сентября 2022 • 15:13 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 3.45 X 3.55 2 2.08
11.09 18:30

Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал переход бразильского полузащитника Каземиро из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед» мигнувшим летом.

«Я год назад был в похожей ситуации. Мы с ним много говорили на эту тему. После того, как он провёл девять лет в «Реале», ему нужен был новый вызов. От всего сердца желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Алабы Goal.

Напомним, Алаба перешёл в «Реал» летом прошлого года из мюнхенской «Баварии», за которую выступал на протяжении 12 лет (с 2009 по 2021 год).

Всего в составе «Реала» Каземиро провёл 336 матчей, в которых он забил 31 гол и отдал 29 результативные передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Давид Алаба Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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