Алаба — об уходе Каземиро: «Ему нужен был новый вызов»

Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал переход бразильского полузащитника Каземиро из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед» мигнувшим летом.

«Я год назад был в похожей ситуации. Мы с ним много говорили на эту тему. После того, как он провёл девять лет в «Реале», ему нужен был новый вызов. От всего сердца желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Алабы Goal.

Напомним, Алаба перешёл в «Реал» летом прошлого года из мюнхенской «Баварии», за которую выступал на протяжении 12 лет (с 2009 по 2021 год).

Всего в составе «Реала» Каземиро провёл 336 матчей, в которых он забил 31 гол и отдал 29 результативные передачи.