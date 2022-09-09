В «Ювентусе» не жалеют о приглашении Погба

«Ювентус» не жалеет о своём решении подписать контракт с французским полузащитником Полем Погба минувшим летом, сообщает TuttoJuve.

Напомним, 29-летний футболист перешёл в туринский клуб на правах свободного агента. Однако сразу же получил серьёзную травму, выбыв из строя до конца нынешнего года.

По информации источника, в «Ювентусе» считают, что игрок сборной Франции сможет помочь команде во второй половине сезона.

Ранее Погба на протяжении шести лет выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев полузащитник провёл 233 матча, забив 39 голов и отдав 54 результативные передачи.