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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер впечатлён работой тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

 
06 Сентября 2022 • 17:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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11.09 18:30

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Сейчас в «Манчестер Юнайтед» наблюдается определённый командный дух, что было заметно ещё в матче с «Ливерпулем». Меня приятно удивило то, как тен Хаг изменил свой подход после провального старта. Он проявил гибкость, решив не гнуть свою линию до конца. Однако, как мне кажется, нынешняя игра «Манчестер Юнайтед» – совсем не то, что хотел бы видеть тен Хаг в исполнении своей команды в долгосрочной перспективе», – отметил Каррагер, слова которого приводят английские СМИ.

После четырёх побед подряд «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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