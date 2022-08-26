​Заха пропустит матч с «Манчестер Сити»

В субботу «Кристал Пэлас» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии сыграет против «Манчестер Сити» на выезде. «Орлам» из-за травмы не поможет нападающий Уилфрид Заха, что является серьёзным ударом для команды Патрика Виейра.

Как сообщает The Athletic, по ходу прошлой игры Премьер-лиги против «Астон Виллы» у Заха проявилась проблема с ногой. На неделе форвард не попал в заявку команды на матч Кубка английской лиги против «Оксфорд Юнайтед».

В трёх прошедших матчах сезона Премьер-лиги Уилфрид Заха забил три гола. Ивуариец расписался в воротах «Ливерпуля» и оформил дубль в поединке против «Астон Виллы».