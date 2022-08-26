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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Заха пропустит матч с «Манчестер Сити»

 
26 Августа 2022 • 19:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
1 1.17 X 7.30 2 16.00
Через 20 ч. 30 мин.

В субботу «Кристал Пэлас» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии сыграет против «Манчестер Сити» на выезде. «Орлам» из-за травмы не поможет нападающий Уилфрид Заха, что является серьёзным ударом для команды Патрика Виейра.

Как сообщает The Athletic, по ходу прошлой игры Премьер-лиги против «Астон Виллы» у Заха проявилась проблема с ногой. На неделе форвард не попал в заявку команды на матч Кубка английской лиги против «Оксфорд Юнайтед».

В трёх прошедших матчах сезона Премьер-лиги Уилфрид Заха забил три гола. Ивуариец расписался в воротах «Ливерпуля» и оформил дубль в поединке против «Астон Виллы».

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Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.75
27.08  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.17 7.30 16.00
27.08  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.00 3.45 3.80
27.08  17:00 Челси ... Лестер 1.40 4.80 7.40
27.08  17:00 Ливерпуль ... Борнмут 1.11 9.50 24.00
27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.30 5.60 9.50
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