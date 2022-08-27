Гвардиола: «Холанн создан для таких игр»

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «горожане» в итоге выиграли 4:2. Три мяча при этом забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который стал четвертым игроком АПЛ, забившим шесть мячей в первых пяти матчах, вслед да Серхио Агуэро, Майком Куинном и Диего Костой.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен победой и игрой своего футболиста.

- Хорошая игра против соперника, который раньше всегда создавал нам проблемы. Для Холанна очень важно забивать голы. Он создан для таких игр, у него есть чувство гола. Он любит свободное пространство, но для этого нужно терпение, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.