Два бельгийца попали в тройку лучших игроков года по версии УЕФА

Карим Бензема был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА, а второе и третье места остались за бельгийцами.

Следом за французским нападающим мадридского «Реала» расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а третье место досталось голкиперу Тибо Куртуа, ставшего героем финала прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Четвёртую строчку занял Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», пятый – Лука Модрич.

В десятку лучших игроков также попали Садио Мане, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Виргил ван Дейк. Таким образом, мадридский «Реал» представлен сразу четырьмя игроками, «Ливерпуль» – тремя (с учётом Мане, перебравшегося в «Баварию» летом).