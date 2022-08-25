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Два бельгийца попали в тройку лучших игроков года по версии УЕФА

 
25 Августа 2022 • 21:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
1 1.18 X 7.10 2 16.00
27.08 17:00

Карим Бензема был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА, а второе и третье места остались за бельгийцами.

Следом за французским нападающим мадридского «Реала» расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а третье место досталось голкиперу Тибо Куртуа, ставшего героем финала прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Четвёртую строчку занял Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», пятый – Лука Модрич.

В десятку лучших игроков также попали Садио Мане, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Виргил ван Дейк. Таким образом, мадридский «Реал» представлен сразу четырьмя игроками, «Ливерпуль» – тремя (с учётом Мане, перебравшегося в «Баварию» летом).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Карим Бензема Тибо Куртуа Кевин де Брёйне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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