Гвардиола – о Холанне: «Мы не можем отрицать его невероятный талант»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил талант нападающего Эрлинга Холанна, который успел отличиться уже тремя голами за «горожан» в трёх матчах нового сезона Английской премьер-лиги.

«Мы не можем отрицать его невероятные и цифры и талант. Он является очень многообещающим игроком, что показывал на тренировках», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, что Холанн перешёл в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии». Норвежец обошёлся «горожанам» в 75 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте со «шмелями» в качестве сумму отступных.