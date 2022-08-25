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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола – о Холанне: «Мы не можем отрицать его невероятный талант»

 
25 Августа 2022 • 11:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил талант нападающего Эрлинга Холанна, который успел отличиться уже тремя голами за «горожан» в трёх матчах нового сезона Английской премьер-лиги.

«Мы не можем отрицать его невероятные и цифры и талант. Он является очень многообещающим игроком, что показывал на тренировках», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, что Холанн перешёл в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии». Норвежец обошёлся «горожанам» в 75 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте со «шмелями» в качестве сумму отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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