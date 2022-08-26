Гвардиола подтвердил, что Силва останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Бернарду Силва никуда не уйдёт до закрытия трансферного окна. Напомним, что в услугах португальца этим летом были заинтересованы «ПСЖ» и каталонская «Барселона».

На своей сегодняшней пресс-конференции Гвардиола дал понять журналистам, что Силва точно никуда не уйдёт. Если ранее испанец не исключал ухода португальца, то в этот раз его слова были более утвердительными.

Напомним, что сам Бернарду Силва был не против покинуть «Манчестер Сити». В новом сезоне АПЛ португалец отметился одним голом и ассистом.