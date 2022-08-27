Холанн доволен своей игрой

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» - проигрывая 0:2 после первого тайма, «горожане» в итоге выиграли 4:2. Три мяча при этом забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который стал четвертым игроком АПЛ, который забил шесть мячей в первых пяти матчах, вслед да Серхио Агуэро, Майком Куинном и Диего Костой.

- Очень хорошее чувство, горжусь своей игрой. Мы наступаем. Для этого я и нужен команде - чтобы переворачивать ситуацию, когда все сложно. Надо продолжать играть с таким менталитетом и тогда будем добиваться всего, чего хотим, - цитирует Холанна BBC Sport.