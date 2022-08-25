Фоден: «Артета – невероятный тренер»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал работу Микеля Артеты на посту главного тренера лондонского «Арсенала». Напомним, что испанский специалист ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в стане «горожан», где и успел познакомиться с Фоденом.

«Артета – невероятный тренер. Я помню, как близко с ним работал после тренировок, чтобы подтянуть некоторые аспекты. Я знаю, насколько хорошим он может быть тренером», – сказал Фоден в интервью Amazon.

Напомним, что «Арсенал» в данный момент лидирует в Английской премьер-лиге с 9 очками в активе. В последний раз «канониры» брали чемпионский титул АПЛ в сезоне-2003/04, где по ходу кампании не проиграли ни одной игры.