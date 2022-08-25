Генеральный директор «Манчестер Сити»: «Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано считает, что «Манчестер Сити» обречён на победу в Лиге чемпионов.

«Мы проделали феноменальную работу в последние годы. Помимо того, что «Манчестер Сити» регулярно выигрывал чемпионат Англии, команда добиралась до полуфинала и финала Лиги чемпионов. Это говорит о стабильности.

Кто бы что ни говорил, я расцениваю это как успех. Если мы продолжим показывать подобные результаты из года в год, то однажды мы снова доберёмся до финала Лиги чемпионов и в конце концов выиграем турнир. Мы не одержимы этой идеей, но я знаю, что это произойдёт», – отметил Ферран Сориано.