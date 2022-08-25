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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Генеральный директор «Манчестер Сити»: «Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов»

 
25 Августа 2022 • 23:45 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано считает, что «Манчестер Сити» обречён на победу в Лиге чемпионов.

«Мы проделали феноменальную работу в последние годы. Помимо того, что «Манчестер Сити» регулярно выигрывал чемпионат Англии, команда добиралась до полуфинала и финала Лиги чемпионов. Это говорит о стабильности.

Кто бы что ни говорил, я расцениваю это как успех. Если мы продолжим показывать подобные результаты из года в год, то однажды мы снова доберёмся до финала Лиги чемпионов и в конце концов выиграем турнир. Мы не одержимы этой идеей, но я знаю, что это произойдёт», – отметил Ферран Сориано.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов Ферран Сориано
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2022 в 00:05
Может быть... А может и не быть... Хе..
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