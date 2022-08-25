Генеральный директор «Манчестер Сити» – о возможном уходе Бернарду: «Вопрос закрыт»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о будущем полузащитника Бернарду Силвы.

Интерес к португальцу проявляют «Барселона» и «ПСЖ», а последние, согласно недавним сообщениям французских и английских СМИ, уже предложили за игрока 70 млн евро.

«Никаких дискуссий или переговоров по Бернарду Силве в настоящий момент не ведётся, – рассказывает Сориано. – Для «Манчестер Сити» рынок можно считать закрытым, всё кончено», – приводит слова генерального директора «горожан» инсайдер Фабрицио Романо.

По слухам, «Манчестер Сити» требует за Бернарду Силву порядка 90 млн евро.