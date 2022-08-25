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Генеральный директор «Манчестер Сити» – о возможном уходе Бернарду: «Вопрос закрыт»

 
25 Августа 2022 • 01:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о будущем полузащитника Бернарду Силвы.

Интерес к португальцу проявляют «Барселона» и «ПСЖ», а последние, согласно недавним сообщениям французских и английских СМИ, уже предложили за игрока 70 млн евро.

«Никаких дискуссий или переговоров по Бернарду Силве в настоящий момент не ведётся, – рассказывает Сориано. – Для «Манчестер Сити» рынок можно считать закрытым, всё кончено», – приводит слова генерального директора «горожан» инсайдер Фабрицио Романо.

По слухам, «Манчестер Сити» требует за Бернарду Силву порядка 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Ферран Сориано Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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