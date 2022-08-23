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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Хочу быть таким же» - Холанн завидует Бензема

 
23 Августа 2022 • 22:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Французский нападающий Карим Бензема демонстрирует великолепную игру уже несколько лет после того, как «Реал» расстался с Криштиану Роналду. Бензема взвалил на себя ношу лидера «Реала» и в свои 34 года блистает так, что ему завидует молодой Эрлинг Холанн. Норвежец, перебравшийся в межсезонье в «Манчестер Сити», признался, что восхищается Бензема.

- Ему 34 года, а он играет все лучше и лучше. Я тоже хочу быть таким, выступать, как он, в таком возрасте. Надеюсь, что буду расти в «Манчестер Сити», я перебрался сюда именно для этого. Важно всегда прогрессировать, - цитирует Холанна издание FourFourTwo.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Карим Бензема Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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