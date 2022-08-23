«Хочу быть таким же» - Холанн завидует Бензема

Французский нападающий Карим Бензема демонстрирует великолепную игру уже несколько лет после того, как «Реал» расстался с Криштиану Роналду. Бензема взвалил на себя ношу лидера «Реала» и в свои 34 года блистает так, что ему завидует молодой Эрлинг Холанн. Норвежец, перебравшийся в межсезонье в «Манчестер Сити», признался, что восхищается Бензема.

- Ему 34 года, а он играет все лучше и лучше. Я тоже хочу быть таким, выступать, как он, в таком возрасте. Надеюсь, что буду расти в «Манчестер Сити», я перебрался сюда именно для этого. Важно всегда прогрессировать, - цитирует Холанна издание FourFourTwo.