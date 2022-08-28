Гвардиола рассказал, что его не устраивает в игре «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен игрой своих подопечных в обороне. В последних двух поединках «горожане» пропустили целых пять мячей – два от «Кристал Пэлас» (4:2) и три от «Ньюкасла» (3:3).

«В последних двух играх было забито много голов. Мы начали очень часто пропускать. Команда должна стать лучше в плане защитных действий. В этом аспекте «Манчестер Сити» пока недостаточно хорош», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

После четырех туров «горожане» набрали десять очков и занимают второе место в таблице Премьер-лиги. Подопечные Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на два пункта.