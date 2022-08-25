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«Манчестер Сити» надеется, что травма Филлипса окажется несерьёзной

 
25 Августа 2022 • 15:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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27.08 17:00

Тренерский штаб «Манчестер Сити» надеется, что травма полузащитника Кэлвина Филлипса окажется несерьёзно. Напомним, что англичанин получил травму во вчерашнем товарищеском матче против каталонской «Барселоны».

По информации от журналиста Саймона Байковски, футболист скоро пройдёт сканирование, после которого станет известно, сколько времени он должен будет провести вне игры.

Напомним, что этим летом Филлипс перебрался в «Манчестер Сити» за сумму в районе 60 миллионов евро. В стане «горожан» англичанин заменил бразильца Фернандиньо, который также мог сыграть в центре обороны и полузащиты.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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