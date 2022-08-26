Туре – о «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов: «Будет непросто, но я желаю им удачи»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре оценил шансы «горожан» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели на стадии полуфинала от мадридского «Реала».

«У них есть шанс каждый год. В этом году у них появится очередная возможность. Они могут получить то, чего хотят. Будет непросто, но я желаю им удачи», – цитирует Туре City Xtra.

Напомним, что Туре в данный момент работает тренером молодёжной команды лондонского «Тоттенхэма». Ивуариец ранее работал ассистентом Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате», где задержался всего на пару месяцев.