​Холанн оформил первый хет-трик в Англии

В субботу «Манчестер Сити» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Гости из Лондона достаточно быстро забили два гола, чем шокировали публику на «Этихад Стэдиум». Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы смогла перевернуть игру.

К 82-й минуте встречи «Манчестер Сити» лидирует со счётом 4:2. Автором хет-трика стал норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанн, который в летнее трансферное окно перебрался в топ-клуб АПЛ из «Боруссии». Для Холанна это первый хет-трик в Англии.

Всего в чемпионате Англии Эрлинг Холанн провёл уже четыре матча. В них норвежец записал на свой счёт 6 голов.