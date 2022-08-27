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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу

 
27 Августа 2022 • 19:00 Комментировать (2)
Манчестер Сити
4:2
Кристал Пэлас
окончен

В четвёртом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» неожиданно проигрывал в домашней встрече с «Кристал Пэлас». Джн Стоунс срезал мяч в свои ворота уже в дебюте, а Йоаким Андерсен удвоил счет, оторвавшись от Эрлинга Холанна. «Горожане» начали забивать только после перерыва. Бернарду Силва отличился при помощи рикошета, после чего пришло золотое время Холанна. Норвежец замкнул передачу Фила Фодена к линии вратарской, а вскоре подправил мяч в сетку после неуклюжих действий Стоунса. Он же забил еще раз, продавив оборону соперника в штрафной - 4:2, «Сити» остается лидером.

Протокол игры  
Манчестер Сити4:2Кристал Пэлас
  4'Стоунс Джон (0:1)
  21'Андерсен Йоаким (0:2)
(1:2) Силва Бернарду53'  
(2:2) Холанн Эрлинг62'  
(3:2) Холанн Эрлинг70'  
(4:2) Холанн Эрлинг81'  
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонДиаш РубенКанселу Жоау 61' (Альварес Хулиан ( 61') Де Брёйне Кевин 89' (Палмер Коул ( 89') Родри ЭрнандесСилва БернардуМарез Рияд 61' (Гюндоган Илкай ( 61') Холанн Эрлинг 84' (Гомес Серхио ( 84') Фоден Фил  86'
Запасные: Найт БенГомес КлаудиоОртега ШтефанУилсон-Эсбранд Джош
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи Марк  88'Клайн Натаниэль 74' (Олисе Майкл ( 74') Митчелл Тайрик 57' (Ричардс Крис ( 57') Айю Джордан 74' (Матета Жан-Филипп ( 74'  87') Дукуре ШейкШлупп ДжеффриЭзе ЭберечиЭдуар Одсонн 67' (Хьюз Уилл ( 67')
Запасные: Миливоевич ЛукаMalcolm EbioweiДжонстон Сэм
27 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
27 Августа 2022 в 19:18
Манчестер сила, Пеп не прогадал с Холандом. Сити по ходу вошел в темп...
Alex1972
27 Августа 2022 в 19:06
Молодец...
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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Сегодня, 27 Августа
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