Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу

В четвёртом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» неожиданно проигрывал в домашней встрече с «Кристал Пэлас». Джн Стоунс срезал мяч в свои ворота уже в дебюте, а Йоаким Андерсен удвоил счет, оторвавшись от Эрлинга Холанна. «Горожане» начали забивать только после перерыва. Бернарду Силва отличился при помощи рикошета, после чего пришло золотое время Холанна. Норвежец замкнул передачу Фила Фодена к линии вратарской, а вскоре подправил мяч в сетку после неуклюжих действий Стоунса. Он же забил еще раз, продавив оборону соперника в штрафной - 4:2, «Сити» остается лидером.
Протокол игры
|4'Стоунс Джон (0:1)
|21'Андерсен Йоаким (0:2)
|(1:2) Силва Бернарду53'
|(2:2) Холанн Эрлинг62'
|(3:2) Холанн Эрлинг70'
|(4:2) Холанн Эрлинг81'
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Канселу Жоау61' (Альварес Хулиан (61') •Де Брёйне Кевин89' (Палмер Коул (89') •Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Марез Рияд61' (Гюндоган Илкай (61') •Холанн Эрлинг84' (Гомес Серхио (84') •Фоден Фил 86'
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк• 88'Клайн Натаниэль74' (Олисе Майкл (74') •Митчелл Тайрик57' (Ричардс Крис (57') •Айю Джордан74' (Матета Жан-Филипп (74') • 87'Дукуре Шейк•Шлупп Джеффри•Эзе Эберечи•Эдуар Одсонн67' (Хьюз Уилл (67')
Запасные: Миливоевич Лука•Malcolm Ebiowei•Джонстон Сэм
27 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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