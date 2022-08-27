Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу

В четвёртом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» неожиданно проигрывал в домашней встрече с «Кристал Пэлас». Джн Стоунс срезал мяч в свои ворота уже в дебюте, а Йоаким Андерсен удвоил счет, оторвавшись от Эрлинга Холанна. «Горожане» начали забивать только после перерыва. Бернарду Силва отличился при помощи рикошета, после чего пришло золотое время Холанна. Норвежец замкнул передачу Фила Фодена к линии вратарской, а вскоре подправил мяч в сетку после неуклюжих действий Стоунса. Он же забил еще раз, продавив оборону соперника в штрафной - 4:2, «Сити» остается лидером.