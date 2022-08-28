Бернарду Силва заработал 100-е результативное очко в составе «Манчестер Сити»

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» эффектно переломил ход неудачно складывавшегося матча с «Кристал Пэлас», при этом один из голов забил Бернарду Силва. Для него забитый мяч ознаменовал своего рода «творческий юбилей» - это было сотое результативное действие Силвы в матчах за «Манчестер Сити».

Любопытно, что из этих ста результативных действий ровно 50 являются голами, и еще 50 - результативные передачи. Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 год, ранее он защищал цвета «Бенфики» и «Монако». С 2015 привлекается к выступлениям за сборную, в составе которой он стал чемпионом Европы в 2016 году.