Аке пропустит матч с «Кристал Пэлас»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не поможет своей команде в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Об этом сообщает City Xtra.

Напомним, что в лазарете «Манчестер Сити» в данный момент находится Эмерик Лапорт, который получил травму перед стартом нового сезона. В основе на матч с «орлами» в паре с Рубеном Диашем должен выйти Джон Стоунс.

Игра между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» стартует в 17:00 по московскому времени на «Этихаде». В первых двух турах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали семь очков. Сперва «горожане» обыграли «Вест Хэм» и «Борнмут», но затем набрали всего одно очко на выезде у «Ньюкасла».