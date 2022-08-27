Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке пропустит матч с «Кристал Пэлас»

 
27 Августа 2022 • 13:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
1 1.18 X 7.30 2 16.00
Через 1 ч. 31 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не поможет своей команде в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Об этом сообщает City Xtra.

Напомним, что в лазарете «Манчестер Сити» в данный момент находится Эмерик Лапорт, который получил травму перед стартом нового сезона. В основе на матч с «орлами» в паре с Рубеном Диашем должен выйти Джон Стоунс.

Игра между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» стартует в 17:00 по московскому времени на «Этихаде». В первых двух турах АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали семь очков. Сперва «горожане» обыграли «Вест Хэм» и «Борнмут», но затем набрали всего одно очко на выезде у «Ньюкасла».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
27.08  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
27.08  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.03 3.50 3.75
27.08  17:00 Челси ... Лестер 1.42 4.80 7.50
27.08  17:00 Ливерпуль ... Борнмут 1.11 9.50 24.00
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
15:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» впервые с февраля не пропустил в первом тайме выездного матча АПЛ
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз: «Мне жаль Антони»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Калайджич вне заявки «Штуттгарта» на матч с «Кёльном», игрок интересен клубу АПЛ
15:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов отдать за Депая 10 миллионов евро
14:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужны новые игроки, но они должны быть подходящими» 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Соболев способен выступать в топ-клубе АПЛ
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
13:57 · Англия. Премьер-лига
Аке пропустит матч с «Кристал Пэлас»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каземиро начнёт матч с «Саутгемптоном» на скамейке 1
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет усилить левый фланг обороны воспитанником «Реала»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о трансфере Фофана: «Поздравляю болельщиков «Челси», вы получили одного из самых перспективных защитников в мире»
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» лидирует в гонке за Чалобой
12:17 · Россия. Премьер-лига
Овечкин: «Мне бы хотелось, чтобы Захарян заиграл в «Челси» 2
12:06 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – о результатах на старте сезона: «Это неприемлемо»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Лаже: «Траоре счастлив в «Вулверхэмптоне» 1
Все новости
Рекомендуем