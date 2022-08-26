Лапорт должен вернуться в строй в сентябре

Стало известно, когда центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт возобновит тренировки в общей группе. По информации от инсайдера Пола Баллуса, футболист сборной Испании должен восстановиться к сентябрю.

Напомним, что ранее Лапорт получил травму, из-за которой выбыл из строя на месяц. Его место в основе в последних матчах занимал Натан Аке, который ранее мог покинуть «Манчестер Сити» ради перехода в «Челси».

В данный момент «Манчестер Сити» идёт на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 7 очками. В последнем туре «горожане» сыграли вничью с «Ньюкаслом».