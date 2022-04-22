Хассельбайнк считает, что Алонсо, Лукаку, Кристенсен и Сарр недостаточно хороши для «Челси»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением насчёт того, почему «синие» не смогли побороться в этом сезоне за чемпионский титул АПЛ. Экс-игрок сборной Нидерландов назвал ряд футболистов, которые не соответствуют уровню клуба.

«Лукаку, Кристенсен, Сарр и Алонсо – они были недостаточно хороши для «Челси», который должен бороться за чемпионство в АПЛ. Я знаю, что они больше не могут быть выбором №1 на своих позициях, но они всё ещё играют», – сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.

Напомним, что пришедший летом Ромелу Лукаку стал самым дорогим футболистом в истории «Челси».