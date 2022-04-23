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Кунде – одна из главных целей «Челси» на лето

23 Апреля 2022 • 18:06 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.40 6.60
Через 21 ч. 26 мин.

Лондонский «Челси» намерен пригласить в свой состав центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде, который прошлым летом был близок к переходу в команду Томаса Тухеля. По сообщения The Telegraph, француз станет главной целью лондонцев на грядущее трансферное окно.

В июне «Челси», скорее всего, покинут два центральных защитника – Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Датчанина активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону», тогда как немец, вероятно, окажется в мадридском «Реале».

Прошлым летом «Челси» отказался платить сумму отступных за Кунде, которая составляла 80 миллионов евро. Этим летом «Севилья» может снизить ценник, что поможет «синим» осуществить трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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