Кунде – одна из главных целей «Челси» на лето

Лондонский «Челси» намерен пригласить в свой состав центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде, который прошлым летом был близок к переходу в команду Томаса Тухеля. По сообщения The Telegraph, француз станет главной целью лондонцев на грядущее трансферное окно.

В июне «Челси», скорее всего, покинут два центральных защитника – Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Датчанина активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону», тогда как немец, вероятно, окажется в мадридском «Реале».

Прошлым летом «Челси» отказался платить сумму отступных за Кунде, которая составляла 80 миллионов евро. Этим летом «Севилья» может снизить ценник, что поможет «синим» осуществить трансфер.