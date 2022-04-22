Мойес о победе над «Челси» в первом круге: «Теперь нам нужно добыть результат на выезде»

Главный тренер лондонского «Вест Хэме» Дэвид Мойес вспомнил победу своей команды в первом круге чемпионата Англии против «Челси». Шотландец заявил, что тогда подопечные Тухеля находились в отличной форме.

«Конечно, это был отличный результат для нас на старте сезона. В тот момент «Челси» находился в отличной форме. Теперь нам нужно собраться и добыть результат на «Стэмфорд Бридж», – заявил Мойес на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что в первом круге «Вест Хэм» обыграл «Челси» на «Лондон Стэдиум» со счётом 3:2. Победный гол за «молотобойцев» после ошибки голкипера Эдуара Менди забил защитник Артур Масуаку.