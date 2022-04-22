Тухель не уверен, что «Челси» гарантировал себе место в топ-4

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель ещё не уверен в том, что его клубу удалось гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. На данный момент «синие» занимают третью строчку в чемпионате Англии с отрывом в 5 очков, имея при этом матч в запасе.

«В АПЛ ты никогда не можешь чувствовать себя в безопасности. Чувство безопасности не позволяет тебе чувствовать себя на лезвии ножа, ты не можешь полноценно сконцентрироваться», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

В воскресенье «Челси» у себя дома на «Стэмфорд Бридж» примет «Вест Хэм». В последних трёх своих домашних матчах «синие» пропустили 10 голов.