«Милан» отказался от Лукаку

Итальянский «Милан» в летнее межсезонье не будет претендовать на трансфер нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, который ранее выступал за «Интер». «Россонери» скептически относятся к возможности пригласить футболиста, чья зарплата может стать одной из самых высоких в клубе.

Согласно La Gazzetta dello Sport, «Милан» хочет пригласить в команду соотечественника Лукаку – Дивока Ориги, у которого летом заканчивается контракт с «Ливерпулем». Бельгиец, как ожидается, может стать заменой Златану Ибрагимовичу, которого связывают с завершением карьеры.

Напомним, Лукаку в этом сезоне чемпионата Англии забил всего 5 голов. Бельгиец потерял место в основе лондонского «Челси».