Хассельбайнк: «Лукаку ничего не делает - не бегает, не просит мяч и не ищет свободные зоны»

Бывший нападающий лондонского «Челси», Джимми Флойд-Хассельбайнк, обрушился с яростной критикой на Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард попал под огонь журналистов в «Челси», и Хассельбайнк с удовольствием внес свою лепту. Он обвинил Лукаку в элементарной лени - по словам Джимми, бельгиец совершенно выпадает из игрового действия.

- У Лукаку есть возможность показать себя, но он ничего не делает. Он не бегает, не просит мяч, и не ищет свободные зоны. А потому и не забивает, - заявил Хассельбайнк, слова которого цитирует Sky Sports.

Хассельбайнк выступал за лондонский «Челси» с 2000 по 2004 год.