Ковачич и Рюдигер пропустят матч с «Вест Хэмом»

Футболисты лондонского «Челси» Матео Ковачич и Антонио Рюдигер пропустят воскресное дерби против «Вест Хэма» из-за повреждений. Об этом на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «синих» Томас Тухель.

Если говорить о Ковачиче, то хорватский полузащитник выбыл из строя из-за травмы лодыжки, которую получил в первом тайме полуфинала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Что касается Рюдигера, то немец в среду пропустил лондонское дерби против «Арсенала» из-за травмы паха.

Ковачич должен вернуться в строй через неделю. Сроки восстановления Антонио Рюдигера пока что неизвестны.