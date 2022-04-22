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Ковачич и Рюдигер пропустят матч с «Вест Хэмом»

22 Апреля 2022 • 16:03 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1.50 4.30 6.30
24.04 16:00

Футболисты лондонского «Челси» Матео Ковачич и Антонио Рюдигер пропустят воскресное дерби против «Вест Хэма» из-за повреждений. Об этом на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «синих» Томас Тухель.

Если говорить о Ковачиче, то хорватский полузащитник выбыл из строя из-за травмы лодыжки, которую получил в первом тайме полуфинала Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Что касается Рюдигера, то немец в среду пропустил лондонское дерби против «Арсенала» из-за травмы паха.

Ковачич должен вернуться в строй через неделю. Сроки восстановления Антонио Рюдигера пока что неизвестны.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Матео Ковачич Антонио Рюдигер
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