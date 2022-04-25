Тухель: «Такие игры редко бывают зрелищными»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» одержал трудовую победу над «Вест Хэмом», закрепившись на третьем месте в турнирной таблице. Наставник лондонского клуба Томас Тухель считает, что скучная игра вполне компенсируется должным результатом. По мнению Тухеля, в данной стадии чемпионата это важнее.

- Такие игры редко бывают открытыми и зрелищными. Соперник защищался всей командой, но мы дисциплинированно наседали и создавали свои шансы. Было трудно находить пространство, но все-таки под конец игры мы смогли забить победный гол, - заявил Тухель, слова которого цитирует пресс-служба «Челси».