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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Такие игры редко бывают зрелищными»

25 Апреля 2022 • 00:02 Комментировать
Челси
1:0
Вест Хэм
окончен

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» одержал трудовую победу над «Вест Хэмом», закрепившись на третьем месте в турнирной таблице. Наставник лондонского клуба Томас Тухель считает, что скучная игра вполне компенсируется должным результатом. По мнению Тухеля, в данной стадии чемпионата это важнее.

- Такие игры редко бывают открытыми и зрелищными. Соперник защищался всей командой, но мы дисциплинированно наседали и создавали свои шансы. Было трудно находить пространство, но все-таки под конец игры мы смогли забить победный гол, - заявил Тухель, слова которого цитирует пресс-служба «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Томас Тухель
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